Rosja bierze się za telewizory. Kupisz je w banku i to nie żart

Największy bank w Rosji, Sbier, będzie sprzedawać smart telewizory firmowane własną marką, jak ogłoszono.

SbierDevices to utworzona w 2019 roku spółka zależna Sbierbanku, która w zamyśle miała zająć się integracją usług swego mocodawcy z rozwiązaniami inteligentnego domu, w tym poprzez tworzenie modeli rozpoznawania języka naturalnego. Z czasem jednak wyszło, że firma skupia się też na typowej elektronice użytkowej, czego doskonały przykład stanowi przystawka telewizyjna SbierBox.

Jak się okazuje, na tym nie koniec, bo niniejszym do oferty włączono dwa telewizory. Będą one, niczym dotychczasowy sprzęt SbierDevices, do nabycia w oddziałach banku i mają pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Salyut TV, który to stanowi pewną wariację na temat Androida.

Do wyboru: 32'' HD lub 43'' Full HD

Obydwa odbiorniki, z technicznego punktu widzenia, reprezentują raczej niską klasę. SbIer SBX-32H219TSS ma 32-calową matrycę HD, czas reakcji równy 6,5 ms i głośniki stereo o mocy 16 W. WIęcej producent nie ujawnia. Z kolei SbIer SBX-43F219TSS to 43'' Full HD, czas reakcji 8 ms, a także ponoć dość wysoki w tej klasie kontrast statyczny, równy 3500:1. Dodajmy jednak, że przy niskiej jasności szczytowej 250 cd/m². Rzecz jasna, tu i tu odświeżanie wynosi 60 Hz.

Co zdaniem producenta wyróżnia nowy sprzęt, to szeroko pojmowana przystępność. Po pierwsze, pakiet złączy niezmiennie obejmuje trzy porty HDMI, parę USB 2.0 typu A, CI+ oraz klasyczne RCA. Po drugie, system Salyut TV miał zostać zaprojektowany tak, aby już w chwili wyjęcia z pudełka statystyczny Rosjanin dostał wszystko, czego potrzebuje (prócz etanolu;)).

Na pokładzie znajdziemy tym samym m.in. sześć lokalnych aplikacji VoD, w tym chociażby Wink oraz Premier. Mało tego, obiecano też bezpłatny dostęp do ponad 100 rosyjskich kanałów telewizyjnych, z Rossiją 24 na czele. A gdyby komuś wciąż było mało, nie dość, że Sbier ma swój sklep z aplikacjami, to w dodatku Salyut TV zdaniem twórców obsłuży zdecydowaną większość androidowych aplikacji z plików APK.

Ceny telewizorów Sbiera, jak na panujące obecnie w Rosji realia, są przy tym dość umiarkowane. Model 32'' to wydatek rzędu 12 490 rubli (ok. 963 zł), model 43'' zaś – 17 990 (ok. 1387 zł). Dodatkowo, zamawiając wybrany egzemplarz przed 12 listopada, konsumenci otrzymają 5 proc. rabatu.

Rosyjskie głównie z nazwy

Warto napomknąć, ani jeden, ani drugi model nie są certyfikowane jako wyprodukowane w Rosji. Znaczy to tyle, że pochodzą z importu, najpewniej azjatyckiego, a SbierDevices zapewniło co najwyżej zlokalizowane oprogramowanie. Ciekawostka jest taka, że na bardzo podobny ruch zdecydowała się ostatnio inna duża firma zza Bugu – Yandex. Wedle ogłoszenia również będzie mieć swoje telewizory.

Czego by kremlowscy oficjele nie mówili, widać wyraźnie, jak ograniczenia ze strony zagranicznych partnerów oddziałują na rosyjski rynek. Lokalne przedsiębiorstwa dostrzegają w tym szansę dla siebie, jednak konsumenci, zamiast sprawdzonych marek, otrzymują sklecone na szybko zamienniki.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Johnnie Rik / Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne