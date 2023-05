Corsair 2000D to seria obudów dla fanów małych PC

Małe zestawy komputerowe zyskują na popularności. Tym samym na rynku przybywa odpowiednich podzespołów. Tym razem mowa o przewiewnych obudowach.

W odwiecznej wojnie PC vs konsole, zwolennicy drugiego z rozwiązań często podają ten sam argument. "PlayStation czy Xbox zajmują dużo mniej miejsca!" Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by złożyć wydajny zestaw komputerowy, którego rozmiar będzie identyczny (lub mniejszy!) jak konsoli.

Corsair 2000D Airflow pomieści chłodzenia AiO 360 mm

A tak się składa, że Corsair postanowił rozszerzyć swoją ofertę. Tym razem Amerykanie przygotowali obudowy właśnie dla fanów SFF (Small Form Factor). Mimo małego rozmiaru oferują one sporo miejsca w środku, a wszystkie panele to siatka mesh. Do wyboru są dwa kolory oraz wersja z i bez RGB LED.

Corsair 2000D Airflow (RGB) to obudowa o wymiarach 458 x 271 x 200 milimetrów i wadze 4,5 kilograma. Przygotowana została z myślą o płytach głównych w formacie Mini ITX, wieżowych chłodzeniach procesora o wysokości do 170 milimetrów, karta graficznych o długości do 320 milimetrów i zasilaczach SFX-L.

Dla nośników danych przewidziano trzy miejsca 2,5". Panel I/O znalazł się z przodu, przy dolnej krawędzi. Gości dwa USB 3.2 Gen 2 typu A i jedno typu C, złącze audio oraz przycisk Power i Reset.

Pod względem wentylacji możemy tutaj zamontować do ośmiu wentylatorów - dwa 140- i sześć 120-milimetrowych (slim lub zwykłych). Pomyślano też o miejscu na 360-milimetrowy radiator od układów chłodzenia cieczą. Corsair 2000D Airflow RGB oferuje fabrycznie trzy podświetlane wentylatory.

Opisywane obudowy trafią do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Corsair 2000D Airflow ma kosztować w Polsce 569 złotych, a Corsair 2000D Airflow RGB 769 złotych. Objęte są 2-letnią gwarancją.

Zobacz: Intel nowym królem tanich kart graficznych? Na to wygląda

Zobacz: AMD zdradza oficjalną cenę Radeona RX 7600 w Europie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: Corsair, oprac. własne