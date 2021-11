Poprawka do sterowników NVIDIA. Pobierz, jeśli masz te problemy

NVIDIA wydała poprawkę do najnowszych sterowników GeForce. Warto ją pobrać, jeśli trapi Was któryś z poniższych błędów.

NVIDIA wypuściła poprawkę (tzw. hotfix) do najnowszych sterowników GeForce. Łatka oznaczona jako NVIDIA GeForce 496.89 Hotfix powinna być już dostępna do pobrania zarówno na oficjalnej stronie, jak i za pośrednictwem aplikacji GeForce Experience.

Poprawka do sterowników NVIDIA GeForce

Czy warto pobrać poprawkę? Jak najbardziej, ponieważ eliminuje kilka błędów, które przytrafiały się użytkownikom kart graficznych z serii GeForce. Nawet jeśli nie występowały one u Was, to niewykluczone, że pojawiłyby się w przyszłości. Warto dmuchać na zimne.

NVIDIA GeForce 496.89 Hotfix naprawia następujące błędy:

YouTube losowo wyświetlał wysoki kontrast oraz gammę w trakcie odtwarzania filmów

Niektóre laptopy Optimus z ekranami 1440p/165 Hz wyświetlały czarny ekran

Gry nie uruchamiały się poprawnie na GTX 750 Ti kiedy włączone było skalowanie obrazu

Używanie Adaptive Vertical Sync z włączonym G-Sync mogło powodować losowe pojawianie się czarnego ekranu

Red Dead Redemption 2 oraz Doom Eternal — gry powodowały błąd TDR lub powodowały błąd systemu gdy były włączone.

Sterowniki możecie pobrać ze strony NVIDII lub w programie GeForce Experience, jeśli macie go zainstalowanego.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA