Nowe MacBooki Air w pastelowych kolorach i z cienkimi ramkami wokół ekranu?

Na przyszły rok Apple planuje odświeżenie laptopów z serii MacBook Air. Jeśli wierzyć najnowszym plotkom, to firma z Cupertino po raz kolejny postawi na kolory.

Coraz więcej plotek pojawia się na temat nowych MacBooków Air. Prawdopodobnie już w przyszłym roku Apple zaprezentuje nową wersję lekki, biznesowych laptopów. Według ostatnich pogłosek najważniejszym wyróżnikiem będzie nie tylko nowa specyfikacja oraz model 15-calowy, ale też kolorowe obudowy. Biorąc pod uwagę niedawną premierę iMaców, nie jest to wcale tak bardzo nieprawdopodobne.

MacBook Air w pastelowych kolorach

Takie informacje przekazał znany informator ze świata Apple - Jon Prosser. Jego zdaniem Apple zamierza wyjść ze swojej strefy komfortu i zaprezentować kolorowe MacBooki Air. Te nie mają być aż tak odważne, jak ostatnie komputery iMac, ponieważ firma z Cupertino postawi na bardziej stonowane, pastelowe barwy. Co ciekawe, kolorowe mają być też akcesoria dołączone do zestawu, jak kable oraz ładowarka. Jon Prosser poprosił o pomoc grafika - Iana Zelbo, który na podstawie przecieków stworzył rendery prezentujące prawdopodobny wygląd nowych MacBooków Air.

Na tym jednak nie kończą się zmiany. Laptopy mają być wyposażone w cieńsze ramki wokół ekranu. Zmieni się także projekt spodu, gdzie mogą pojawić się dwie duże i podłużne stopki, które lepiej będą trzymać laptopy na powierzchni biurka lub stołu. Prawdopodobna jest też obecność portu ładowania MagSafe po lewej stronie, obok dwóch złączy Thunderbolt 4. Pomimo kolorowej obudowy, nowe MacBooki Air mają mieć białe klawiatury.

Pamiętajcie jednak, że to tylko plotki, więc nie traktujcie ich jako pewnik. Do podobnych informacji lepiej podchodzić z dużym dystansem. Nie zmienia to faktu, że są całkiem ciekawe i chętnie zobaczyłbym kolorowe MacBooki Air.

Źródło tekstu: TechSpot