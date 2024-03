Lidl szaleje jak nigdy. Będziesz żałować, jeśli nie skorzystasz

Lidl odpala Wielkanocną petardę. Robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart można będzie kupić aż o 700 złotych taniej.

Są aż dwie okazje, by kupić popularny Lidlomix za mniej. Po pierwsze – zbliżają się Święta, więc na polskich stołach gościć będą niebanalne potrawy, jak mazurek, babka, żuerk i jajka podawane na dziesiątki sposobów. Po drugie Monsieur Cuisine Smart kończy właśnie 10 lat.

Lidlomix taniej o 700 zł!

Promocja na robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart rusza od poniedziałku 11 marca i będzie trwała do soboty 16 marca 2024 roku. Urządzenie będzie kosztować 1799 złotych. Kupisz je oczywiście w Lidlu.

Przypomnę tu, że mówimy o modelu z 8-calowym ekranem dotykowym, łącznością Wi-Fi, bazą ponad 600 przepisów wbudowanych i kolejnych setek dostępnych online. Robot ma też 15 automatycznych programów, łączących podgrzewanie i mieszanie i rozdrabnianie składników, a po wszystkim może sam umyć misę. Aplikacja mobilna zaś uzupełnia jego możliwości o listę zakupów, notatnik, planowanie posiłków i dopasowanie wielkości porcji.

W zestawie znajduje się misa o pojemności 4,5 l z mieszadłem, nasadka do ubijania, nakładka do gotowania na parze, koszyk do gotowania, szpatułka i miarka. Waga została wbudowana w bazę robota, co znacznie ułatwia pracę. Do zestawu można dobrać nasadkę do robota kuchennego z tarczą do krojenia sera, warzyw na surówkę czy twardszych owoców za 149 zł.

Jeśli jeszcze nie wiesz, czy MC Smart jest dla Ciebie, polecam recenzję.

