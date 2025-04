Lidl nas nie wkręca. Naprawdę wyprzedaje - cena na dziś to 111 zł

Najlepszy do tej pory produkt marki, jaki używałem. Sprawia dobre wrażenie. Porządna i solidnie wykonana. Nawet, czego się nie spodziewałem, nadaje się do wiercenia w cegle, ścianach z cegły dziurawki itp. Do mieszkania w nowym bloku, nadaje się jak najbardziej. Także pod lustro, obrazek, do sporadycznego użycia do wiercenia w ścianie - też jak najbardziej.

- recenzja zadowolonego użytkownika wiertarki.