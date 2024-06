Komputerek AI na procesorze Huaweia już w sklepach

Komputer Orange Pi KunPeng Pro, który zadebiutował wcześniej na rynku chińskim, jest teraz dostępny na całym świecie. To alternatywa dla Raspberry Pi, wyprodukowana we współpracy z firmą Huawei, stworzona z myślą o sztucznej inteligencji.

Komputer jednopłytkowy do zadań specjalnych

KunPeng Pro to jeden z komputerów jednopłytkowych firmy Orange Pi, którego cechą szczególną jest procesor Huawei HiSilicon Hi1910, wyposażony w pamięć RAM LPDDR4X oraz pamięć flash eMMC. Do tej pory sprzęt był dostępny jedynie dla mieszkańców Chin, teraz może go zamówić każdy.

Zastosowany w komputerze układ SoC ma cztery 64-bitowe rdzenie CPU oraz akcelerator AI, który osiąga wydajność do 8 TOPS. Architektura obejmuje także nieznane GPU, a ani Orange Pi, ani Huawei nie ujawnili nadal pełnych szczegółów dotyczących chipsetu HiSilicon Hi1910.

Oprócz pamięci RAM i pamięci flash eMMC, KunPeng Pro posiada slot M.2 2280. Wyposażony jest również w złącze Gigabit Ethernet, dwa interfejsy HDMI 2.0 oraz port USB-C, który dostarcza do 65 W mocy.

Platforma OrangePi Kunpeng Pro działa na systemie operacyjnym openEuler i jest wyposażona w preinstalowaną bazę danych openGauss. Zawiera także zestaw narzędzi do programowania, aplikacji internetowych oraz oprogramowania produkcyjnego, co czyni ją wszechstronną platformą do różnorodnych projektów — zarówno amatorskich, jak i do zastosowań profesjonalnych.

Ile to wszystko kosztuje?

A AliExpress ceny za Orange Pi KunPeng Pro zaczynają się od 223,42 dolarów za wersję z 8 GB RAM i 64 GB pamięci eMMC. Model z 16 GB RAM i 64 GB pamięci kosztuje 251,02 dolarów.

Zobacz: Huawei ma własną alternatywę dla Raspberry Pi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OrangePi/Telepolis - Lech Okoń

Źródło tekstu: Gizchina, oprac. wł