Karty GeForce RTX 50 nie zabiją nas ceną

Karty graficzne GeForce RTX 50 nie mają być tak drogie, jak twierdziły ostatnie plotki. Wzrost cen, jeśli rzeczywiście wystąpi, to będzie nieznaczny.

W ostatnim czasie pojawiły się pogłoski na temat potencjalnych cen kart graficznych GeForce RTX 50. Kwoty dla wielu były wręcz kosmiczne. Jeśli byłyby prawdziwe, to NVIDIA zaserwowałaby nam ogromny wzrost cen. Na szczęście, jak twierdzi kilku uznanych informatorów, tak nie będzie.

Ceny GeForce RTX 50

Za wcześniejszym informacjami stał twórca z kanału Moore's Law is Dead. Bez wątpienia ma on swoje źródła, ale wielokrotnie już pokazał, że nie zawsze są one wiarygodne. Wiele jego informacji nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistości. Inne z kolei były bardzo nieprecyzyjne. Podobnie ma być tym razem.

Dużo bardziej zaufani informatorzy zdementowali doniesienia Moore's Law is Dead. Wśród nich jest między innymi bardzo ceniony w branży @kopite7kimi. Jego zdaniem karta graficzna GeForce RTX 5090 nie będzie znacząco droższa od GeForce RTX 4090. Ceny obu modeli mają być identyczne lub bardzo zbliżone. Oznaczałoby to sugerowaną cenę na poziomie około 1599 dolarów, a nie nawet 2500 zł, jak twierdził Moore's Law is Dead.

I don't believe there will be a significant price increase for RTX 5090. — kopite7kimi (@kopite7kimi) October 10, 2024

Nadal nie wiadomo, kiedy nowe karty graficzne dokładnie trafią do sprzedaży. Niektóre źródła twierdzą, że modele RTX 5090 i RTX 5080 zadebiutują jeszcze w tym roku. Inne zapewniają, że premiera odbędzie się dopiero na styczniowych targach CES 2025 w Las Vegas. Nie zmienia to faktu, że producentom powinno teraz zależeć na sprzedaży obecnych modeli, więc wkrótce możemy spodziewać się przecen.

