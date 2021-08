Rosja. Smartkałach z Androidem. Będą to sprzedawać cywilom

Koncern Kałasznikowa wprowadził do sprzedaży pierwszą, jak deklaruje, inteligentną broń na rynek cywilny. Z systemem Android na pokładzie.

MP-155 Ultima, bo o niej tu mowa, jest strzelbą gładkolufową kalibru 12/70, bazującą na konwencjonalnej konstrukcji o tej samej nazwie. Ma magazynek na siedem naboi, lufę o długości 510 mm i razem z odłączaną kolbą waży 4,2 kg, co jest dość typowe w tej klasie broni.

Nietypowa jest natomiast obecność komputera z niewielkim wyświetlaczem OLED i zmodyfikowanym systemem Android pod maską. Ten oferuje zegarek, licznik oddanych strzałów, kompas, stoper, minutnik, a także wskaźnik statusu komory nabojowej. Ponadto, można zsynchronizować go ze smartfonem i dedykowaną aplikacją treningową, która ma wspierać doskonalenie umiejętności strzeleckich.

Mało tego, producent chwali się, że dzięki wbudowanemu złączu USB-C, bezpośrednio do strzelby podłączyć można kamerę. Podobnie – wykorzystując Wi-Fi. Pozwoli to na jeszcze dokładniejszą analitykę strzałów, uwzględniając liczne sugestie dla strzelca, w tym korektę postawy czy chwytu. Wreszcie, do sprzedaży ma trafić również model z od razu wbudowaną kamerą Full HD.

Oczywiście dalej MP-155 Ultima to pełnoprawna, a co za tym idzie śmiercionośna broń. Wykonana z superwytrzymałych stopów aluminium 7075 i polimerów; modułowa w swej budowie i mająca niezbędne szyny akcesoryjne dla bardziej klasycznych dodatków, jak kolimator albo latarka doświetlająca cel.

Po raz pierwszy Rosjanie zaprezentowali MP-155 Ultima rok temu. Strzelba spotkała się z dużym entuzjazmem środowiska entuzjastów. Teraz w końcu trafia na rynek cywilny. Jej cena to 130 tys. rublI, co w przeliczeniu daje jakieś 6,3 tys. zł. Powyżej znajdziecie jeszcze oficjalny showcase.

