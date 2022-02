Huawei pokazuje światu nowe laptopy: MateBook X Pro 2022 i MateBook E

Huawei zaprezentował dzisiaj reszcie świata swoje nowe laptopy. Zobaczyliśmy dobrze wyposażonego MateBooka X Pro 2022 i MateBooka E, który jest hybrydą.

Huawei zaprezentował swoje modele MateBook X Pro 2022 i MateBook E w Chinach pod koniec tamtego roku. Teraz jednak nadszedł czas na premierę światową. Idealną okazją do tego są targi Mobile World Congress 2022.

Sercem modelu Huawei MateBook X Pro 2022 w najlepszej konfiguracji jest Intel Core i7-1195G7. Wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz ma przekątną 14,2 cala. Maksymalna jasność wynosi 500 nitów. W kwestii pamięci użytkownik otrzyma 16 GB RAM oraz 512 GB/1 TB SSD. Za warstwę graficzną odpowiada Intel Iris X. Nie zabrakło 4 portów USB-C oraz jacka 3,5 mm.

Akumulator ma pojemność 60 Wh. Systemem operacyjnym nowego laptopa jest Windows 11, nie brakuje jednak funkcji typowych dla urządzeń Huaweia. Na przykład Huawei Share pozwoli na bardzo łatwą integrację z innymi urządzeniami Huaweia. Niezależnie, czy mają Windowsa, czy też HarmonyOS. Można też korzystać z Huawei App Gallery.

Za najlepiej wyposażoną wersję (i7 oraz 1 TB pamięci wbudowanej) będzie trzeba zapłacić 1899 euro.

Huawei MateBook E

Huawei MateBook E to laptop 2 w 1 z wyświetlaczem OLED o przekątnej 12,6 cala i jasnością maksymalną 600 nitów. Do wyboru będzie wiele różnych wersji tego urządzenia. Będziemy zatem wybierali między procesorami jedenastej generacji Intela - od i3, przez i5 do i7. W kwestii pamięci otrzymamy cały kalejdoskop ofert od 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej do 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Aparat główny ma 13 Mpix, a przedni 8 Mpix. Do kompletu otrzymamy rysik Huawei M-Pencil i grafikę Intel Iris X. Nie zabraknie szybkiego ładowania 65 W. Urządzenie ma Windowsa 11. Niestety dostaniemy tylko jeden port USB-C i jacka 3,5 mm.

Dwie najdroższe wersje będą zawierać w zestawie klawiaturę. Najtańszy wariant będzie zatem kosztować 649 euro, a najdroższy 1399 euro.

