Fujitsu prezentuje nowe laptopy specjalnie do pracy zdalnej

Fujitsu zaprezentowało siedem nowych modeli laptopów z serii Lifebook U i Lifebook E. Zgodnie z aktualnymi trendami nowe komputery są przeznaczone do pracy zdalnej i pracy w domu, choć nie ma tu żadnych innowacyjnych funkcji, kierowanych specjalnie do kanapowych bohaterów Excela.

Nowe Fujitsu Lifebooki zostały wyposażone w procesory Intela 10. generacji.

Seria Lifebook U, do której należą ultramobilne komputery biznesowe, wzbogaciła się o 5 modeli. Lifebook U7310 (13.3"), Lifebook U7410 (14") i LIFEBOOK U7510 (15,6") to lekkie lapotpy, wyposażone w złącza niezbędne do pracy w biurze. Każdy z nich ma zasłanianą kamerkę nad ekranem, a ponadto Lifebook U7310 można kupić z zasłoną chroniącą prywatność na ekran.

Do rodziny dołączył także superlekki Lifebook U9310 i konwertowalny U9310X z ekranem obsługującym rysik. Lifebooki U9 spełniają wymagania projektu Athena, czyli innowacyjnego programu Intela. Oznacza to, że zapewnią nam wysoką wydajność, energooszczędność i uniwersalną łączność. Możemy też liczyć na błyskawiczne wybudzenie dzięki Windows 10 Modern Standby.

Wszystkie te laptopy mają certyfikat Microsoft Secured-core PC i zabezpieczenie biometryczne.

Do rodziny Lifebook E dołączyły dwa modele: 14-calowy Lifebook E5410 i 15,6-calowy E5510. To zamienniki stacji roboczych, do których można zamontować nawet 64 GB RAM-u i szyfrowane dyski SSD o pojemności nawet 1 TB. Ponadto maszyny mają Wi-Fi 6.

Nowe laptopy Fujitsu są już dostępne w Azji i wątpię, żebyśmy mogli zobaczyć je w Europie. Warto będzie się im przyjrzeć. Oddziałem Fujitsu odpowiedzialnym z PC od 2018 roku kieruje Lenovo i ciekawa jestem jego wpływu na japońskiego producenta.

