Biedronka tanią elektroniką kusi studentów. Warto?

Sieć sklepów Biedronka od poniedziałku 9 września będzie miała specjalną ofertę dla studentów. Nie zabrakło mobilnych akcentów i sprzętu bardzo pragmatycznego.

Obok żelowej podkładki pod myszkę w kolorze granatowym i niebieskim za 14,99 zł czy 1,5-metrowych przewodów USB z USB-A z jednej strony i USB-C, MicroUSB lub Lightningiem z drugiej strony (po 9,99 zł sztuka), pojawiły się też akcesoria, nad którymi warto chwilę się pochylić.

Organizer na biurko z ładowarką

Na zdjęciu prezentuje się bardzo praktycznie. Obok 2 złączy USB-A jest też USB-C, ale dyskont nie mówi nic o dostępnej mocy ładowania. Mamy jedynie informację o 2 amperach natężenia, co może przekładać się na 10 W mocy, nie wiemy jednak, czy dla każdego złącza, czy może w sumie?

To, co natomiast widać już w gazetce to dodatkowo uchwyt na telefon. Co ciekawe, poszczególne komponenty organizera można przekładać, dopasowując go do swoich potrzeb. Cena? 39,99 zł — nie jest więc zaporowa. Po sprawdzeniu, czy dostępna moc nam odpowiada, można rozważyć zakup.

Hub aluminiowy 7 w 1

Cztery porty USB 2.0, jeden USB 3.0 i do tego 2 USB-C, tajemniczy hub aluminiowy jest więc zwyczajnym rozdzielaczem USB. Atutem ma być przejściówka z USB-C na USB-A na końcu 13,5-cm przewodu, który podłączamy do komputera.

Cena 49,99 zł również i tutaj nie wydaje się zaporowa, ale Biedronka nie podaje tak kluczowej informacji, jak standard złącza służącego do podłączenia do komputera. Nie wiemy więc, czy to wystarczająco dobry sprzęt, by podłączyć do niego dysk zewnętrzny bez ryzyka obniżenia jego transferów. I tutaj więc warto poczytać opis na pudełku przed zakupem.

Przedłużacze z gniazdami ładowania USB A o USB-C

Po co montować w przedłużaczu niezliczone ładowarki telefoniczne, skoro już sam przedłużacz może mieć je wbudowane? Do wyboru mamy 4-gniazdowy przedłużacz kostkę i podłużne przedłużacze 6-gniazdowe - oba mają dwa złącza USB. Jedno USB-A i drugie USB-C, a łączna moc to 17 W (przy 3,4 A).

Trzeci z przedłużaczy ma przegubową konstrukcję umożliwiającą dostosowanie go zastanych okoliczności podłogi. Mamy tutaj 5 gniazd 230 V oraz dodatkowy moduł na końcu z 2 gniazdami USB-A i jednym USB-C. Wszystkie wymienione przedłużacze oferują 1,5-metrowy przewód zasilania z uziemieniem.

