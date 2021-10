Biedronka kusi fanów taniej elektroniki. Lepiej niż zazwyczaj [04.10.2021]

Biedronka raz jeszcze odświeża ofertę taniej elektroniki. Tym razem naprawdę warto się zainteresować, bo sieć stawia na produkty Baseus, czyli marki nie tyle typowo budżetowej, co raczej starającej się połączyć jakość z przystępnością.

Już od najbliższego poniedziałku, tj. 4 października, w sklepach sieci Biedronka mają pojawić się słuchawki bezprzewodowe Baseus Encok W04, a także D02.

Dla niewtajemniczonych – pierwsze z nich to typowe TWS-y, przez co należy rozumieć bezprzewodowe słuchawki douszne, popularnie zwane też pchełkami, a drugie to z kolei większa konstrukcja typu nausznego.

Przy czym oba modele mają wbudowany akumulator, który według danych producenta można naładować od 0 do 100 proc. w 1,5 godz., wykorzystując w tym celu złącze USB-C. Ponadto, są wyposażone w prosty mikrofon, mogący posłużyć do rozmów i wideokonferencji.

Przechodząc do cech szczególnych, model Encok W04, jak na tę klasę sprzętu przystało, oferuje kasetkę transportową, która służy mu zarazem jako powerbank. Na jednym ładowaniu wytrzymuje ponoć 4-5 godz., po czym maksymalnie czterokrotnie może zostać naładowany z samego etui.

Encok D02 tymczasem legitymuje się aż 40-godzinnym czasem odsłuchu, a w trybie czuwania, jak wynika z oficjalnych danych, wytrzyma nawet 300 godz.

Prezentowane słuchawki mają pojawić się w wybranych sklepach sieci Biedronka od 4 października. Ich cena detaliczna wyniesie 99 zł za parę, co patrząc na aktualne oferty w sieci, uznać można za atrakcyjne. Zważywszy jeszcze na to, że w Biedronce z oczywistych przyczyn nie zapłacimy za wysyłkę.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Biedronka, oprac. własne