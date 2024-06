Masz taki router? Jest pilna rzecz do zrobienia

ASUS poinformował o pilnej aktualizacji do 7 modeli routerów. Wcześniejsza wersja ma krytyczny błąd, który może narazić użytkowników na nieprzyjemności.

Jeśli masz jeden z routerów ASUSA, to prawdopodobnie wymaga on pilnej aktualizacji. Firma wydała nowe wersje, które eliminują lukę oznaczoną jako CVE-2024-3080. Ta otrzymała notę aż 9.8 (w 10-stopniowej skali), co oznacza, że jest krytyczna. Pozwala ona nieautoryzowanym osobom na przejęcie kontroli nad urządzeniem.

Pilnie zaktualizuj router

Problem dotyczy aż 7 modeli routerów ASUSA. Są to:

ASUS XT8

ASUS XT8_V2

ASUS RT-AX88U

ASUS RT-AX58U

ASUS RT-AX57

ASUS RT-AC86U

ASUS RT-AC68U

Jednak na tym problemy się nie kończą. CERT Tajwan poinformował o jeszcze innej luce, oznaczonej jako CVE-2024-3912, która również jest krytyczna (9.8). Co gorsze, dotyczy ona kilku modeli, które weszły w etap EoL (End-of-Life), co oznacza, że nie są już wspierane, więc nie otrzymają aktualizacji.

To między innymi wersje: DSL-N10_C1, DSL-N10_D1, DSL-N10P_C1, DSL-N12E_C1, DSL-N16P, DSL-N16U, DSL-AC52 oraz DSL-AC55. W ich przypadku producent zaleca wymianę na nowszy model.

Pozostałe modele, których dotyczy problem, to:

DSL-N17U, DSL-N55U_C1, DSL-N55U_D1, DSL-N66U: zaktualizuj oprogramowanie do wersji 1.1.2.3_792 lub nowszej.

DSL-N12U_C1, DSL-N12U_D1, DSL-N14U, DSL-N14U_B1: zaktualizuj oprogramowanie do wersji 1.1.2.3_807 lub nowszej.

DSL-N16, DSL-AC51, DSL-AC750, DSL-AC52U, DSL-AC55U, DSL-AC56U: zaktualizuj oprogramowanie do wersji 1.1.2.3_999 lub nowszej.

Nowy firmware znajdziecie na oficjalnej stronie ASUSA. Z kolei poniższe wideo wyjaśnia, jak przeprowadzić cały proces aktualizacji oprogramowania routerów.

Źródło zdjęć: tinhkhuong / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer