AMD Ryzen 9000X3D: Poznaliśmy wydajność. Intel ma duży problem

Poznaliśmy wydajność procesorów AMD Ryzen 9000X3D w grach. Zapowiada się, że Czerwoni pod tym względem zdominują Intela.

Wielu graczy czeka na premierę procesorów AMD Ryzen 9000X3D. Ta ma nastąpić już na początku listopada. Jeśli najnowsze informacje o wydajności są prawdziwe, to jest na co czekać. Układy Czerwonych mogą zdominować Intela pod kątem wydajności w grach.

Wydajność AMD Ryzen 9000X3D

Wyniki wydajności procesorów AMD Ryzen 9000X3D podali ludzie z MSI OCLab. Z opublikowanych zrzutów ekranu wynika, że model Ryzen 7 9800X3D ma być średnio o około 11 proc. szybszy od Ryzena 7 7800X3D. Testy przeprowadzono między innymi w Far Cry 6, Shadow of the Tomb Raider oraz Black Myth: Wukong. Z kolei Ryzen 9 9950X3D wypada średnio aż o 13 proc. lepiej niż Ryzen 9 7950X3D.

Jeśli wyniki są prawdziwe, to w tej generacji to właśnie AMD okaże się liderem wydajności w grach. Modele Intel Core Ultra 200 nie będą oferować aż tak dużego wzrostu osiągów. Tak twierdzi sam Intel, który podaje, że model Core Ultra 9 285K będzie w grach oferował mniej więcej o 2-3 proc. lepszą wydajność niż Core i9-14900K, więc wzrost jest niewielki. Co prawda w zamian mamy otrzymać układy chłodniejsze i bardziej energooszczędne, ale podejrzewam, że dla wielu graczy nie będzie to zadowalające.

Czas pokaże, kto tym razem wygra walkę o serca, umysły i komputery graczy. Przed Intelem z pewnością trudne zadanie, bo wielu użytkowników straciło zaufanie do Niebieskich po ostatnich wpadkach. AMD ma szansę przejąć sporą część rynku, w czym z pewnością pomoże udana premiera nowych układów.

Zobacz: Legenda obchodzi 25. urodziny. W 1999 roku to była technologia z kosmosu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: darksoul72 / Shutterstock.com, MSI OCLab

Źródło tekstu: TechPowerUp