AMD Ryzen 6000 - znamy plany wydawnicze. Szykuje się rewolucja?

AMD ma bardzo ambitne plany względem mobilnych procesorów Ryzen 6000. Właśnie wyciekły plany wydawnicze Czerwonych, które zdradzają mnóstwo nowych informacji na temat układów.

Chociaż procesory AMD Ryzen już od pierwszej generacji cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników komputerów stacjonarnych, tak dopiero ostatnie serie namieszały na rynku laptopów. Prawdziwa obecność AMD w segmencie mobilnym zaczęła się od Ryzenów 4000 i została umocniona za sprawą Ryzenów 5000. Nic dziwnego, że Czerwoni mają bardzo ambitne plany względem kolejnej generacji. Właśnie wyciekł slajd, który zdradza sporo informacji.

Ryzen 6000 - co szykuje AMD?

Slajd może pochodzić sprzed kilku miesięcy, ponieważ znajduje się na nim informacja o układach Van Gogh, które prawdopodobnie zostały anulowane. Pomimo tego grafika daje nam wgląd w to, co AMD szykowało na najbliższe lata. Plany są ambitne.

Jeśli nic się nie zmieniło, to w przyszłym roku Czerwoni zaprezentują mobilne procesory Ryzen 6000 o kodowej nazwie Rembrandt. Te oparte będą na architekturze Zen 3+ (ulepszonej Zen 3), gdzie z kolei zintegrowane GPU wykorzystają architekturę RDNA 2. Najważniejsze zmiany to przejście na niższy proces technologiczny 6 nm, a także obsługa pamięci DDR5, interfejsu USB 4.0 oraz PCI-Express 4.0.

Mobilne procesory Ryzen 6000 wydane zostaną w dwóch wersjach: Rembrandt-H do laptopów gamingowych i mocnych stacji roboczych oraz Rebrandt-U zapewne do lekkich, biznesowych komputerów przenośnych. Do notebooków z jeszcze niższej półki przeznaczone będą za to modele Barcelo-U, które będą tylko odświeżoną wersją Ryzenów 5000, co oznacza architekturę Zen 3, grafiki Vega oraz litografię 7 nm.

Źródło tekstu: TechPowerUp