Radeon RX 6600 - znamy wydajność karty. NVIDIA może spać spokojnie?

Właśnie wyciekła finałowa specyfikacja karty graficznej Radeon RX 6600. Przy okazji poznaliśmy też wydajność tego modelu w porównaniu z RTX 3060. NVIDIA nie ma powodów do obaw?

Radeon RX 6600 to karta graficzna, która — według wcześniejszych plotek — miała zadebiutować razem z modelem Radeon RX 6600 XT. Ostatecznie AMD zaprezentowało tylko mocniejszy wariant, ale było wiadomo, że model bez "XT" to tylko kwestia czasu. Właśnie wyciekła finalna specyfikacja karty, razem ze spodziewaną wydajnością.

Radeon RX 6600 - specyfikacja i wydajność

Radeon RX 6600 będzie wyposażony w 1792 procesory strumieniowe, czyli o 256 mniej w porównaniu z modelem XT. TBP (Typical Board Power) to z kolei 132 W, co oznacza redukcję o 28 W. Podstawowe taktowanie to 2044 MHz, ale w trybie Boost rośnie do 2491 MHz. Zegary w dużym stopniu tłumaczą mniejsze zużycie energii, ponieważ są dużo mniejsze w zestawieniu z Radeonem RX 6600 XT. Oficjalna specyfikacja wspomina też o 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie, ale to podobno zależy od producentów. Do sprzedaży mogą też trafić wersje z 4 GB VRAM.

fot. VideoCardz

Jeśli chodzi o wydajność, to karta została porównana do GeForce'a RTX 3060. W zależności od gry raz Radeon wygrywa o maksymalnie 14 procent, a innym razem przegrywa o 12 procent. Dużo gorzej wypada takie zestawienie po włączeniu Ray Tracingu. W takiej sytuacji karta AMD wygrywa tylko w F1 2021. Z kolei w Battlefield 5 jest aż o 31 procent słabsza. W ogólnym rozrachunku można założyć, że RX 6600 jest mniej więcej porównywalna z RTX 3060, ze wskazaniem na GeForce'a. Pamiętajcie jednak, że to oficjalne dane AMD, więc mogą nie iść w parze z niezależnymi recenzjami.

Źródło zdjęć: AMD, VideoCardz

Źródło tekstu: VideoCardz