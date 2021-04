Acer pokazał monitor dla graczy z odświeżaniem nawet 390 Hz

Producenci prześcigają się w stworzeniu najszybszego monitora dla graczy. Model Acer XV242Q, według zapewnień producenta, pozwoli na odświeżanie obrazu z częstotliwością nawet 390 Hz.

Acer XV242Q to nowy monitor dla graczy, który przesuwa granicę częstotliwości taktowania. Producent zapewnia, że po podkręcaniu (tak, monitory też można "podkręcać") jest on w stanie wyciągnąć aż 390 Hz przy czasie reakcji na poziomie 0,5 ms między odcieniami szarości. Taki wynik z pewnością robi wrażenie, ale pytania brzmią - w ilu grach da się to realnie wykorzystać i jaki trzeba mieć komputer, aby wyciągnął stabilne 390 klatek na sekundę?

Monitor wyposażony jest w 25-calową matrycę AUO AHVA o rozdzielczości Full HD. Standardowo odświeżanie wynosi 360 Hz, ale można je zwiększyć do wspominanych już 390 Hz. Poza tym model ten obsługuje Adaptive-Sync, w tym AMD FreeSync Premium z VRR (Variable Refresh Rate) oraz LFC (Low Frame Compensation). Według Acera ekran osiąga jasność 400 nitów i kontrast 1000:1. Z kolei 8-bitowa głębia kolorów pozwala na 99-procentowe pokrycie palety barw sRGB.

Podstawa monitora Acer XV242Q pozwala na regulację wysokości, kąta pochylenia, obrót, a także ustawienie ekranu w trybie pionowym. Dzięki VESA 100 × 100 można go też powiesić na ścianie lub wykorzystać alternatywny uchwyt. Jeśli chodzi o złącza, to Acer zdecydował się na dwa HDMI 2.0, jedno DisplayPort 1.4 oraz minijack 3,5 mm. Nie brakuje też wbudowanych głośników stereo. Cena, póki co, nie jest jeszcze znana.

Źródło tekstu: KitGuru