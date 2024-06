Wiele hałasu o zdjęcie flaminga bez głowy. Zostało zdyskwalifikowane

Jury konkursu fotograficznego zdyskwalifikowało jedno ze zdjęć, które pierwotnie znalazło się w pierszej trójce najlepszych, w nowej kategorii - fotografii wygenerowanych przez AI.

Nagrody 1839 AWARDS honorują fotografię jako formę sztuki. W jury zasiadają doświadczeni fotografowie, pracujący dla prestiżowych agencji zdjęciowaych oraz redakcji m.in. New Jork Times, Christie's oraz Getty Images. W zeszłym roku, po raz pierwszy wprowadzono osobną kategorię dla obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. W przypadku pozostałych kategorii, artysta był zobowiązany do "okazania dowodu, że obraz nie został wygenerowany przez AI, a także musiał być posiadaczem oryginalnych plików".

Najwyraźniej jednak nie podziałało to w druga stronę. W kategorii AI nie wymagano przedstawiania żadnych dowodów. Wykorzystał to fotograf Miles Astray i umieścił właśnie tam swoje zdjęcie. Celowo. Chciał pokazać, że człowiek może konkurować z AI.

I miał rację. Jego zdjęcie otrzymało 3. miejsce w kategorii AI. Otrzymało także nagrodę People Choice Award w kategorii AI.

W momencie, kiedy artysta przyznał się do autorstwa, jego zdjęcie zostało dyskwalifikowane.

Nature still outdoes the machine and you helped prove it! My picture “F L A M I N G O N E” won the People’s Vote and a Jury Award in the artificial intelligence category of 1839 Awards – the twist: the photo of a flamingo whose head is apparently missing, is not AI-generated. pic.twitter.com/kgf1x2rrWj