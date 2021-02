Wiemy jaki tytuł będzie miał Matrix 4

W tym roku powinna pojawić się czwarta część serii filmów Matrix. Wreszcie poznalismy tytuł nadchodzącego filmu.

Matrix na dobre zapisał się w historii kinematografii i gatunku Science-Fiction. Trylogia filmowa stworzona przez rodzeństwo Wachowskich powstała w latach 1999-2003. Miała ona swoje słodko-gorzkie zakończenie, a dobrych rzeczy się nie rusza. Czyż nie? Cóż, Warner Bros. uważa inaczej. O pracach nad Matrixem 4 dowiedzieliśmy się w sierpniu 2019. Obecna sytuacja na świecie spowolniła jednak prawie wszystkie projekty filmowe i oficjalna premiera będzie miała miejsce 22 grudnia 2021.

Teraz dowiedzieliśmy jak nowy film będzie się nazywał. Będzie to Matrix Ressurections. Tytuł odnosi się zarówno do wskrzeszenia serii Matrix, jak i do wskrzeszenia głównych bohaterów. W filmie Matrix Rewolucje Trinity zginęła, natomiast Neo zwyczajnie nie dawał znaków życia. Obie postacie jednak pojawią się raz jeszcze. Kolejny raz w swoje dawne role wcielą się bowiem Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss. Poza nimi w pracach nad filmem uczestniczą Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick oraz Jonathan Groff.

Zobacz: Jakie anime oglądać zimą? - styczeń 2021

Zobacz: Najlepsze komedie na Netflix - edycja 2021

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: nerding reviews, wł