W gry z Playstation 5 można grać na... Game Boy Micro

Nowa generacja konsol kojarzy się automatycznie z wykorzystaniem najnowszych technologii, jak telewizory 4K. Ale... ktoś udowodnił, że jednak niekoniecznie.

Na kanale The Retro Future pokazano, jak można przesyłać obraz gier z konsoli Playstation 5 na wyświetlacze konsolek Game Boy Micro, Game Boy Advance oraz wyposażonym w dwa wyświetlacze Game Boy Advance SP. Oczywiście były to tego niezbędne odpowiednie kable i adaptery - sygnał płynący z konsoli musiał być "przetłumaczony" do formy, w jakiej mogły go zrozumieć urządzenia Nintendo. Nie były one tanie - jeden z adapterów kosztował ponad 120 funtów, czyli ponad 600 złotych. Czego jednak nie robi się dla eksperymentów, prawda? Podpinanie konsolek oraz uruchamianie gier z PlayStation 5 możecie obejrzeć na tym nagraniu:

Oczywiście to tylko ciekawostka, która nie ma większego znaczenia ani dla sprzedaży nowej konsoli Playstation, ani też jej oceny. Pokazuje jednak w ciekawy sposób, że można korzystać z najnowszej generacji urządzeń z pomocą tych starszych.

