Tekken 7: tak się bije premier Polski!

Bandai Namco opublikowało trailer gry Tekken 7, w którym zaprezentowano styl walki nowej postaci: premier Polski Lidii Sobieskiej.

O tym, że do grona grywalnych postaci w grze Tekken 7 dołączy premier Polski, było wiadomo już od kilku tygodni, tj. od momentu, kiedy wydawca opublikował krótki teaser z zapowiedzią nowego DLC. Wzbudził on spore zainteresowanie, ale o samej bohaterce zdradził niewiele. Tydzień temu poznaliśmy jej nazwisko - Lidia Sobieska - oraz historię. Jak się okazuje, pani premier chce wycofania z terytorium Polskim oddziałów prywatnej armii Tekken Force, a swoje żądania zamierza samodzielnie wyegzekwować - i to bardzo bezpośrednio.

Dzięki najnowszemu trailerowi dowiedzieliśmy się, jakimi środkami ma tego dokonać. Krótki filmik przedstawia panią premier w akcji. Jak się okazuje, będzie ona kolejną postacią w serii walczącą za pomocą karate. Wygląda też na to, że istotnym elementem jej stylu mają być precyzyjnie wymierzone kontry. Jak sprawdza się w praktyce? O tym będziemy mieli okazję przekonać się już jutro, kiedy nowe DLC zostanie udostępnione graczom.

Warto także wspomnieć, że Lidia to nie jedyna nowość, którą otrzymają gracze wraz z nadchodzącym DLC. Ma ono także zawierać zupełnie nową arenę, gdzie przyjdzie nam walczyć podczas imprezy przy basenie oraz na egzotycznej plaży. Będzie to także sentymentalny ukłon w stronę wieloletnich fanów serii, ponieważ mapa zawierać będzie odniesienia do dwóch klasycznych aren: Beach z Tekken 4 i Poolside z Tekken 5.

Źródło zdjęć: Bandai Namco

Źródło tekstu: Bandai Namco