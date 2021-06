Steam: ruszył festiwal Next. Setki gier do wypróbowania za darmo

Na Steamie rozpoczął się Festiwal Next, w ramach którego całkowicie za darmo gracze mogą wypróbować wiele produkcji.

Chociaż E3 2021 dobiegło końca, to nie skończył się ekscytujący czas dla PC-towych graczy. Na Steamie ruszył właśnie Festiwal Next. W jego ramach użytkownicy na całym świecie mogą za darmo wypróbować wersje demonstracyjne kilkuset gier z różnych gatunków, w tym strategie, horrory, platformówki, wyścigi czy nawet gry akcji. Część z nich była prezentowana właśnie na wirtualnych targach E3.

Steam Next Festiwal

Steam Next Festiwal rozpoczął się 16 czerwca i potrwa do 22 czerwca. W jego trakcie możecie wypróbować tyle gier, na ile wystarczy Wam czasu. Pamiętajcie jednak, że to wersje demonstracyjne, więc nie tylko ograniczone czasowo, ale często też we wczesnej wersji. Festiwal służy między innymi do przekazywania informacji twórcom na temat tego, co graczom się podoba, a co wymaga poprawy.

W trakcie wydarzenia odbędą się też transmisje na żywo oraz liczne promocje. Dajcie znać w komentarzach, jeśli traficie na jakąś perełkę, którą warto sprawdzić na własną rękę!

