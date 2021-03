Resident Evil Village - wymagania sprzętowe. Do 4K potrzeba mocnego PC-ta

Już 7 maja 2021 roku zadebiutuje gra Resident Evil Village w wersji na PC oraz konsole nowej i poprzedniej generacji. Tymczasem już teraz poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe, które muszą spełnić nasze komputery.

Resident Evil Village - oficjalne wymagania sprzętowe

Capcom udostępnił aż trzy wersje wymagań sprzętowych dla Resident Evil Village w wersji na PC. Minimalna specyfikacja, czyli do grania w rozdzielczości 1080p z niskimi ustawieniami i z płynnością 60 klatek na sekundę to między innymi GeForce RTX 1050 Ti lub Radeon RX 560, 8 GB pamięci RAM oraz procesor Core i5-7500 lub Ryzen 3 1200. Deweloper zaznacza jednak, że w niektórych miejscach klatki mogą spaść poniżej 60 klatek. Jeśli chcielibyście pograć z włączonym Ray Tracingiem, to konieczna będzie co najmniej karta GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6700 XT.

Jeszcze lepszym komputerem trzeba dysponować w przypadku wysokich ustawień graficznych w rozdzielczości 1080p, o ile chcemy osiągnąć płynnością 60 klatek na sekundę. Wtedy wymagana jest karta GeForce GTX 1070 lub Radeon RX 5700, 16 GB pamięci RAM oraz procesor Core i7 8700 lub Ryzen 5 3600. Tutaj Capcom również ostrzega, że w bardziej dynamicznych scenach fps-y mogą spaść chwilowo poniżej 60. Jeśli zależy komuś na śledzeniu promieni, to znowu konieczna jest karta przynajmniej GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 6700 XT.

Ostatni próg wymagań dotyczy rozdzielczości 4K Ultra HD. Do grania w 45 klatkach na sekundę wymagana jest karta GeForce RTX 2070 lub Radeon RX 6700 XT. Z kolei do płynności 60 fps-ów nie obejdzie się bez GeForce RTX 3070 lub Radeon RX 6900 XT. Patrząc na dostępność i ceny tych ostatnich, raczej niewiele osób będzie mogło sobie pozwolić na uruchomienie Resident Evil Village w 4K Ultra HD.

Premiera Resident Evil Village zaplanowana jest na 7 maja 2021 roku. Gra trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi zagrają w nią również posiadacze poprzedniej generacji konsol, czyli PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło tekstu: Capcom