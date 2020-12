PlayStation Store ogłasza styczniową wyprzedaż

Ogłoszona właśnie, styczniowa wyprzedaż w PlayStation Store, obejmuje rabaty nawet do 50% na największe hity. Na liście m.in. Call of Duty: Black Ops Cold War oraz Ghost of Tsushima.

Sony Interactive Entertainment rozpoczyna Styczniową Wyprzedaż w PlayStation Store. To doskonała okazja dla wszystkich graczy, którzy jeszcze nie zrealizowali do końca swojej listy prezentów na gwiazdkę. Wyprzedaż obejmuje rabaty nawet do 50% obniżki na największe hity na PlayStation 4 i PlayStation 5 dostępne w PlayStation Store. Lista prezentuje się następująco:

Ghost of Tsushima: 205,19 PLN zamiast 289 PLN

Call of Duty: Black Ops Cold War: 216,75 PLN zamiast 289 PLN

EA SPORTS FIFA 21: 146,95 PLN zamiast 289 PLN

NBA 2K21: 125,58 PLN zamiast 299 PLN

Oczywiście to tylko te największe hity - pełna oferta obejmuje kilkadziesiąt pozycji z różnych gatunków, a więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Wszystkie szczegóły na temat Styczniowej Wyprzedaży można znaleźć pod tym linkiem.

