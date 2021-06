PlayStation Plus w świetnej promocji! To dobry moment na zakup subskrypcji

PlayStation Plus kupimy w wyjątkowo dobrej promocji. 12-miesięczna subskrypcja jest teraz tańsza o 60 zł.

Jeśli czekaliście na dobrą okazję, by przedłużyć swoją subskrypcję PlayStation Plus, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Z okazji trwających właśnie Days of Play Sony przygotowało niezłą promocję, w ramach której za 12 miesięcy dostępu do usługi w PlayStation Store i wybranych sklepach stacjonarnych zapłacimy tylko 180 zł (zamiast standardowych 240 zł).

Oferta jest ważna do 10 czerwca. Co ważne, skorzystać mogą z niej wszyscy, a nie tylko nowi użytkownicy, tak jak miało to miejsce w przypadku ostatniej dużej promocji na PlayStation Plus.

PlayStation Plus - darmowe gry na czerwiec 2021

Warto przypomnieć, że od dziś w ramach subskrypcji pobrać można trzy nowe tytuły. Zestaw czerwcowych gier w PlayStation Plus otwiera Star Wars: Squadrons, czyli ciepło przyjęty symulator bitew kosmicznych w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Oprócz niego subskrybenci otrzymają także Virtua Fighter 5 Ultimate, odświeżoną wersję cenionej bijatyki, oraz Operation: Tango, czyli przygotowaną z myślą o kooperacji grę na PlayStation 5, w której wcielimy się w szpiegów na tajnej misji.

Zobacz: PlayStation 5 dostępne w sklepach. Gdzie kupić i za ile?

Zobacz: Kiedy Cyberpunk 2077 wróci do PlayStation Store?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony