Netflix chce produkować gry - trwają poszukiwania specjalistów

Netflix szykuje ekspansję. Serwis streamingowy zamierza wejść na rynek gier komputerowych i już trwają poszukiwania specjalistów, którzy by to umożliwili.

Każdy, kto pomyśli Netflix, na pewno ma przed oczami mnóstwo filmów, seriali czy programów dokumentalnych. Jednak wkrótce może się to zmienić. Serwis streamingowy planuje ekspansję na zupełnie nowy dla niego rynek gier komputerowych.

Netflix chce robić gry

Netflix, jak wynika z informacji zdobytych od osób blisko związanych z tematem, zamierza wejść na rynek gier. W ten sposób serwis chce pozyskać nowych klientów, do których do tej pory nie miał dostępu. Jest to prawdopodobnie spowodowane spadającą dynamiką przyrostu nowych użytkowników, przez co można odnieść wrażenie, że Netflix zbliża się do swojego maksimum możliwości. Tymczasem rynek gier cały czas się rozrasta, także w czasach światowej pandemii, więc staje się kuszącym kąskiem dla wielu firm.

Netflix podobno rozpoczął już poszukiwania specjalistów, którzy pozwoliliby zabłysnąć serwisowi w świecie gier. Podobno rozważana jest też oferta subskrypcyjna, coś na wzór Apple Arcade, ale to na razie tylko jedna z możliwości. Warto też wspomnieć, że nie byłby to całkowity debiut Netflixa na rynku gier. Firma ma w swoim portfolio między innymi grę na podstawie serialu The Stranger Things, chociaż jej produkcja została zlecona firmie zewnętrznej.

Netflix na razie odmówił komentarza w tej sprawie.

Źródło tekstu: Seeking Alpha, Reuters