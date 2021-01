Jak powstaje anime? Tak pracuje rysowniik studia Ghibli

Jak wygląda tworzenie anime od kuchni? Kazuo Oga ze Studia Ghibli postanowił podzielić się tą wiedzą.

Każde studio anime ma własny unikalny styl, Kyoto Animation słynie z bardzo charakterystycznych łagodnych rysów twarzy, a oglądając produkcje studia Shaft miało się wrażenie, że postacie zaraz skręcą sobie kark. Studio Ghibli z kolei długo broniło się przed nowinkami technologicznymi. Nawet teraz CGI jest ograniczone do minimum, a to, co się da robione jest ręcznie. Jak zatem wygląda taka tradycyjna praca twórców anime? Rąbka tajemnicy postanowił uchylić Kazuo Oga, który odpowiadał za warstwę rysunkową w takich filmach jak Mój sąsiad Totoro, Powrót do marzeń, Księżniczka Mononoke czy Księżniczka Kaguya.

Rysownik zaczyna prace o 9:30 i ma przed sobą zwykłą kartkę papieru oraz 24 różne kolory. Bardzo powoli od największych do najmniejszych szczegółów na naszych oczach powstaje całkowicie nowy świat. Dopiero około 14:00 w lesie pojawiają się kwiaty, natomiast o 15:40 obraz jest skończony. Szczerze polecamy zobaczyć jak wygląda on na początku, a jak po ponad sześciu godzinach rysowania. A to dopiero jedno tło...

