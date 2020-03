Esport w studiach jak hangary - w Katowicach wystartuje ESL Production Hub

ESL Polska rozbudowuje swoją infrastrukturę w Katowicach, otwierając zupełnie nowe centrum produkcyjne. Kompleks składający się łącznie z sześciu profesjonalnych studiów nagraniowych ma pomóc w tworzeniu produkcji esportowych dla całego świata.

Nowe hale studyjne dołączą do działającego od kilku lat obiektu ESL Arena, jednocześnie będąc od niego znacznie większe i lepiej wyposażone. Pozwoli to na zwiększenie zarówno liczby, jak i skali produkcji tworzonych przez ESL Polska. Sam kompleks ma być największym hubem produkcyjnym ESL na świecie i będzie wykorzystywany nie tylko na potrzeby lokalne, ale posłuży pomoże także przy realizacjach dla zagranicznych oddziałów ESL oraz wydawców gier.

Pierwsze turnieje na nowych obiektach mają mieć miejsce już w najbliższych tygodniach. Co ciekawe, będą to rozgrywki w popularnych grach mobilnych: Clash of Clans, Brawl Stars i PUBG Mobile.

