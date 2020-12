Epic rozda do końca roku 15 darmowych gier - wyciekła ich lista

...ale czy jest ona prawdziwa? Rok temu Epic przeprowadził podobną akcję - oferowane tytułu były dość dużą mieszaniną. Ale według przecieków czekają nas teraz same hity. Takie przez duże "H".

Epic Games Store to takie miłe miejsce, gdzie nie trzeba niczego kupować, a raz na tydzień ma się zagwarantowaną jedną-dwie darmowe gry. Końcówka roku to z kolei okres, kiedy tych gier jest więcej i są one rozdawane codziennie. Było tak w 2019, będzie tak w 2020 roku. Tym razem czeka nas 15 dni bezpłatnych gier - każdą będzie można pobrać bezpłatnie przez 24 godziny, a wszystkie odebrane tytuły będzie można zachować na zawsze na swoim koncie w Epic Games. Na tym jeszcze nie koniec - ponadto rozpoczyna się świąteczna wyprzedaż, a zniżki będą wynosić do 75%. Przypomnę także, że Epic rozdał 1 stycznia 2020 roku trzy duże, darmowe tytułu, na dobry start nowego roku.

A jakie gry będzie można odebrać? W sieci pojawił się wyciek, który pokazuje mocne produkcje. Co prawda można wątpić, czy któraś z nich trafi jako gratis do Epic, ale firma dała już raz GTA V za darmo - w co wcześniej nikt nie wierzył. Tak więc zapraszam dzisiaj o 17:00 do zajrzenia do sklepu Epic. Jeśli będzie tam za darmo Dying Light, być może lista jest prawdziwa.

