Epic Games Store nadrabia zaległości - system osiągnięć i nowe profile

Epic Games Store nadrabia zaległości. Launcher wkrótce zostanie wzbogacony o system osiągnięć i już wiemy, jak będzie on wyglądać. Oprócz tego szykują się nowe profile graczy.

Epic Games Store kilka lat temu szturmem wkroczyło na rynek. Firma postawiła na agresywne podejście, w którym kupowała gry na czasową wyłączność i kusiła graczy rozdawnictwem innych produkcji. Nie każdemu się to spodobało i Epic Games Store do dzisiaj ma wielu przeciwników. Ci najczęściej wspominają o licznych brakach, które launcher ma w porównaniu do konkurencji. Jednak programiści Epic Games stopniowo nadrabiają te zaległości. Wkrótce platforma zostanie wzbogacona i system osiągnięć i nawet wiemy, jak będzie się on prezentował. Drugą nowością są odświeżone profile graczy.

Epic Games Store wprowadza osiągnięcia

W przypadku wprowadzania kolejnych funkcji i mechanizmów, twórcy Epic Games Store postawili na przejrzystość. W Internecie dostępna jest strona na Trello, na której można przejrzeć dokładny plan prac. Na liście znajdują się zarówno już wprowadzone usprawnienia, jak i te, nad którymi prace dopiero trwają. Z dokumentu wynika, że w najbliższym czasie wprowadzony zostanie system osiągnięć. Na wspomnianym Trello są nawet dostępne zrzuty ekranu, które dokładnie prezentują, jak będzie się ton prezentował.

Trudno nie odnieść wrażenia, że programiści i graficy Epic Games Store mocno wzorowali się zarówno na PlayStation, jak i Xboksie. Trudno ich jednak za to winić. Po co wymyślać koło na nowo, skoro są już znane i cenione przez graczy rozwiązania. Osiągnięcia mają różne poziomy trudności i punkty doświadczenia, które można zdobyć za ich wykonanie. Możliwe będzie również sprawdzenie postępu każdego osiągnięcia. Z jednej strony nic nadzwyczajnego, a z drugiej wiele osób ucieszy się z powodu nowych elementów.

Nowe profile graczy na Epic Games Store

Oprócz tego Epic Games Store zaprezentowało też nowe profile graczy. W końcu pojawi się informacja na temat przegranych godzin w każdej uruchomionej przez nas produkcji. Oprócz tego na profilu pojawią się zdobyte osiągnięcia, a także poziom danego gracza, zależny od zdobytych punktów doświadczenia. Szkoda, że na razie nie wiemy, kiedy obie nowości trafią ostatecznie do launchera. Prawdopodobnie jest to kwestia maksymalnie kilku tygodni.

Źródło zdjęć: Epic Games Store

Źródło tekstu: KitGuru