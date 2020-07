Czy Keanu Reeves znowu zagra Constantine'a?

Constantine jako film ma już piętnaście lat, ale to wcale nie znaczy, że nie ma szans na powstanie jego kontynuacji. Jest na nią szansa, czy w filmie pojawi się też Keanu Reeves?

Co weekend prezentujemy nowe pozycje w serwisach VOD, rzadziej informujemy o tym co aktualnie dzieje się w świecie kina. Tym razem mamy dobrą wiadomość dla miłośników pewnego łowcy demonów. Constantine to film, który dorobił się wielkiej rzeszy fanów i już po premierze miał bardzo dobre oceny wśród widzów, wyraźnie lepsze niż w przypadku krytyków.Spora w tym zasługa kreacji aktorskich takich osób jak Keanu Reeves oraz Tilda Swinton. Mimo upływu piętnastu lat od filmu dużo osób dalej wierzy, że doczeka drugiej części. Do tej pory było to jednak tylko pobożne życzenie, jednak teraz pojawiają się doniesienia, że to naprawdę możliwe. Wytwórnia Warner Bros miałaby użyć w tym celu platformy HBO Max. Widzowie mieliby tam zobaczyć nowe filmy na temat pojedynczych bohaterów, którzy później pojawiliby się w Justice League Dark.

Sam Keanu Reeves - który grał wtedy główną rolę - mówi, że bardzo chętnie ponownie zagrałby Constantine'a. Sam aktor pracuje teraz nad kolejnymi częściami takich filmów jak Matrix i John Wick. Więcej informacji (a przede wszystkim wyczekiwane potwierdzenie) będziemy mogli usłyszeć 22 sierpnia. Wtedy bowiem odbędzie się wydarzenie DC Fandome.

Źródło tekstu: film,org.pl