Kolekcjoner zapłacił prawie 3 mln zł za dwa skiny do CS:GO

W grze Counter-Strike: Global Offensive doszło właśnie do prawdopodobnie największej transakcji w historii. Pewien kolekcjoner zapłacił ponad 3 mln zł za dwa niezwykle rzadkie skiny do gry.

Wielu osobom wyda się to absurdalne (sam się do nich zaliczam), ale właśnie doszło do prawdopodobnie rekordowej transakcji w historii gry Counter-Strike: Global Offensive. Dwóch chińskich kolekcjonerów umówiło się na sprzedaż dwóch skinów do broni w grze Valve. Normalnie nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że transakcja opiewała na 5 mln CNY, czyli prawie 3 mln złotych! Jakie skiny kosztowały aż tyle?

Rekordowa transakcja w historii CS:GO

W ramach transakcji właściciela zmieniły dwa skiny - AWP Dragon Lore (Factory New) oraz StatTrak AK-47 Case Hardened (Minimal Wear). Są to niezwykle rzadkie skiny, ale żaden z nich nie jest wart aż tak zawrotnych kwot. W tym przypadku cena została znacząco podbita przez fakt naklejenia na każdy ze skinów czterech naklejek Titan Holo z ESL Major Series One Katowice 2014. Takie połączenie tworzy prawdopodobnie jedyną w swoim rodzaju kombinację, która przełożyła się na zawrotną kwotę prawie 3 mln zł. Obaj mężczyźni spotkali się ze sobą w cztery oczy, aby dogadać wszystkie szczegóły.

Apparently, two Chinese collectors just finished an IRL cash trade for a 4x Titan holo ST MW #661 & 4x Titan holo Souvenir FN Dragon Lore involving 5 million CNY ($775,000).



It sets the new record for the biggest transaction in CS:GO history. pic.twitter.com/ET4q7bsS2Z — ohnePixel (@ohnePixel) June 19, 2021

AWP Dragon Lore to bardzo rzadki skin, który wypada tylko z pamiątkowych skrzynek Cobblestone, które można zdobyć przy okazji Majorów. Niestety, mapa de_cobblestone nie znajduje się aktualnie w puli map turniejowych, więc szansa na trafienie paczki jest zerowa. To tylko podwyższyło cenę skina, tym bardziej w fabrycznie nowym wydaniu. Z kolei AK-47 Case Hardened wypada ze skrzynki z 2013 roku, która nie jest niemożliwa do zdobycia, ale jest bardzo rzadka. Poza tym samo trafienie właśnie tej broni jest chyba jeszcze rzadsze.

Źródło zdjęć: Valve

Źródło tekstu: Cybersport, ohnePixel