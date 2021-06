Crysis Remastered Trilogy oficjalnie zapowiedziane! Jest też pierwszy trailer

Crytek oficjalnie zapowiedziało Crysis Remaster Trilogy, czyli remaster całej trylogii gier z serii Crysis. Pojawiły się też pierwszy trailer i data premiery.

Crytek do kilku tygodni delikatnie sugerowało, że pracuje nad remasterami drugiej i trzeciej części Crysis. Jednak do tej pory były to jedynie domysły, a nie oficjalna informacja. To właśnie się zmieniło, bo Crytek zapowiedział Crysis Remastered Trilogy. Firma opublikowała nawet pierwszy trailer.

Crysis Remastered Trilogy to przede wszystkim ulepszona grafika, czyli lepsze efekty świetlne, Ray Tracing oraz inne usprawnienia. W identyczny sposób została potraktowana pierwsza część serii, której remaster został wydany kilka miesięcy temu. Pełna trylogia zostanie wydana na Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch oraz PC. Data premiery to jesień 2021 roku.

Źródło tekstu: Crytek