Będzie spin-off Castlevanii, kolejne anime z Władcy Pierścieni,a Zack Snyder chce Dragon Balla

Aż trzy popularne serie doczekają się kolejnych odsłon w wersji animowanej. Dwie z nich kojarzą się z anime od razu, trzecia jednak nie bardzo. Chodzi o seria Castlevania, Dragon Ball oraz Władca Pierścieni.

Anime zarabia nie tylko coraz więcej pieniędzy dla Japonii, ale przede wszystkim ma ważną rolę propagowania tamtejszej kultury za granicą. Nic dziwnego zatem, że fani animacji z innych krajów coraz chętniej tworzą własne produkcje. Niedawno skończyła się Castlevania. W czterech sezonach w serwisie Netflix widzieliśmy zmagania Trevora Belmonta i jego drużyny z wampirami i innymi demonami. Okazuje się, że seria doczeka się spin-offa, którego głównym bohaterem będzie Richter Belmont - potomek Trevora kilkaset lat później. Inspiracją do serii będzie gra Rondo of Blood. To jednak nie koniec.

Zobaczymy też kolejną produkcję ze świata J.R.R Tolkiena. Władca Pierścieni wzbogaci się o tytuł The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Akcja będzie miała miejsce 250 lat przed główną fabułą i zobaczymy losy króla Helma Żelaznorękiego.Za film anime rodem ze Śródziemia odpowiadać będzie Kenji Kamiyama. Głos zabrał też reżyser Zack Snyder, który przyznał, że bardzo chętnie nakręciłby własny film ze świata Dragon Balla. Reżyser chętnie wziąłby się zarówno za anime, jak i za film Live-Action.

