Alice: Asylum powstaje. Tak będzie wyglądała Alicja

W wielkich bólach rodzi się trzecia odsłona serii gier o Alicji walczącej za pomocą całego baśniowego arsenału ze swoimi koszmarami. American McGee zaprezentował jak będzie wyglądała Alicja w nowej grze.

Wygląda na to, że fani najbardziej krwawej wersji przygód Alicji w Krainie Czarów wreszcie doczekają się trzeciej części swojej ukochanej gry. Pierwszą była American McGee's Alice, która pojawiła się w 2000. Po jedenastu latach na rynek weszła kontynuacja - Alice: Madness Returns. Wygląda na to, że zgodnie z tradycją po kolejnej dekadzie zobaczymy część trzecią. Pierwotnie ostatnią częścią trylogii miała być gra Alice: Otherlands. W końcu stanęło na Alice: Asylum. Gra powstaje w bólach, a nawet do tego momentu byśmy nie doszli, gdyby nie wsparcie okazywane twórcy na Patronite.

Teraz American McGee zaprezentował jak będzie przedstawiała się tytułowa bohaterka w kolejnej części. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, teraz Alicja będzie już dwudziestolatką. Po dwóch grach, gdzie broniła ona Krainy Czarów przyjdzie pora na ostateczne poradzenie sobie ze swoimi demonami. W projekcie dojrzałej Alicji widzimy też pewne podobieństwo do Ality z Battle Angel Alita. Póki co mamy do dyspozycji projekty postaci. Nie powinniśmy się zatem spodziewać gry za szybko. Obstawiamy przełom 2021 i 2022.

