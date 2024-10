Rząd ukróci Booking i Airbnb? W planach surowy zakaz

Rząd szykuje nowe przepisy, które uderzą w wynajmujących mieszkania w ramach Booking oraz Airbnb. Politycy chcą surowych zakazów.

Wiele osób zrobiło sobie interes z najmu krótkoterminowego. Nie wszystkim się to podoba. Wśród przeciwników tego typu działalności jest między innymi rząd, który zamierza wprowadzić w tej kwestii ograniczenia. O szczegółach opowiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej na antenie RMF FM.

Rząd walczy z najmem krótkoterminowym

Przede wszystkim rząd chce wprowadzić tzw. strefy wolne od najmu krótkoterminowego. Ich określanie leżałoby w kwestii samorządów, spółdzielni, a na nowych osiedlach także wspólnot mieszkaniowych. Jeśli w jakimś miejscu nie chciałyby one, aby mieszkania były wynajmowane w systemie krótkoterminowym, to byłoby to zwyczajnie zabronione. Możliwe mają być też zakazy sezonowe.

Dobrym rozwiązaniem, nad którym już myślimy, jest przekazanie praw samorządom, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, żeby mogły decydować: w jakim zakresie, w jakich dzielnicach, jakim sezonie udostępniać lokale pod najem krótkoterminowy.

- powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Ograniczmy najem krótkoterminowy typu airbnb.

Mieszkania nie służą do osiągania szybkich zysków. Są miejscem do życia. pic.twitter.com/FwhxMgS2Cn — Katarzyna Pełczyńska (@Kpelczynska) October 6, 2024

Na tym jednak propozycje się nie kończą. Minister proponuje też stworzenie rejestru tego typu działalności, aby wyciągnąć je z szarej strefy. Jej zdaniem jest to jeden z problemów polskiego rynku mieszkalnego. Wielu młodych ludzi nie stać na zakup mieszkania, bo te są wyjmowane z rynku i oferowane w ramach najmu krótkoterminowego. W Warszawie to już 20 proc. nowych lokali. Poza tym rząd może też stworzyć niekorzystny system podatkowy.

System podatkowy powinien zniechęcać do najmu krótkoterminowego.

– podkreśliła Pełczyńska – Nałęcz.

Pomysły rządu z pewnością nie spodobają się tym, którzy oferują swoje mieszkania w ramach Airbnb czy też Booking.

Zobacz: Unia robi rewolucję w dowodach. Klamka zapadła 8 października

Zobacz: Biedronka ma poważny problem. Dotyka coraz więcej klientów przy kasach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: DenPhotos / Shutterstock.com, Gov.pl

Źródło tekstu: RMFFM