EA: wiemy, ile pieniędzy przynosi tryb Ultimate Team - kwota powala!

Ultimate Team, nieodzowny element wielu tytułów sportowych EA, od lat budzi wiele kontrowersji. Tryb, w którym za realne pieniądze mamy szansę wylosować wirtualnych zawodników do swojej drużyny bardzo często przyrównywany jest do hazardu, w związku z czym od kilku lat spotyka się z regularną krytyką. Mimo to nadal ma liczne rzesze fanów, gotowych wydać tysiące dolarów po to, by ich wirtualny Messi strzelał nieco celniej od piłkarzy innych graczy.

Często pojawiającym się wątkiem w dyskusjach na temat trybu Ultimate Team jest realna kwota, którą przynosi on wydawcy. Choć wszyscy zdają sobie sprawę, że stanowi on dla EA żyłę złota, tak konkretne liczby przytaczane są o wiele rzadziej. Nie oznacza to jednak, że są one tajemnicą. W tegorocznym sprawozdaniu finansowym wydawca zdradził, że w roku finansowym 2020 tryb Ultimate Team wygenerował przychód rzędu 1,5 miliardów dolarów. To 29 procent całkowitych przychodów netto EA, które wyniosły 5,6 miliardów dolarów.

Kontrowersje wokół trybu Ultimate Team mogą jednak wkrótce sprawić, że kwota ta okaże się wkrótce o wiele niższa. W wielu krajach rozważa się podporządkowanie trybu Ultimate Team (oraz szerzej lootboksów jako mechaniki) przepisom antyhazardowym. Kroki w tym kierunku podjęto m.in. w Wielkiej Brytanii. Jak łatwo się domyślić, odbije się to na przyszłych wynikach finansowych EA, czego wydawca jest świadomy i przed czym w sprawozdaniu przestrzega swoich inwestorów.

