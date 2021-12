500+ droższe niż badania i rozwój. Polska goni, ale wciąż odstaje

Polskie wydatki na badania i rozwój wprawdzie rosną, ale wciąż daleko nam do średniej europejskiej, nie mówiąc już o największych firmach technologicznych. Więcej niż R&D budżet państwa kosztuje nawet program 500+.

Licząc od 2010 roku, liczba pracowników naukowych w Polsce uległa podwojeniu i wynosi obecnie prawie 125 tys. osób – podaje Eurostat. To daje nam trzecią lokatę pod względem dynamiki rozwoju, za plecami Węgrów i Greków, a jednocześnie piątą lokatę w skali bezwzględnej całej Unii Europejskiej. Wyżej są tylko znacznie bardziej zaludnione Niemcy, Francja, Włochy oraz Hiszpania. Nie wszystkie wskaźniki są jednakowoż tak optymistyczne.

Mimo iż polski budżet R&D w ciągu ostatniej dekady został powiększony aż o 0,7 pp., co ponownie przekłada się na najniższy stopień podium, tym razem za Belgią (+1,5 pp.) i Grecją (+0,9 pp.), na badania i rozwój w roku 2020 Polska wydała zaledwie 1,4 proc. PKB. Dla odniesienia średnia unijna wyniosła w tym okresie 2,3 proc. Bez względu na niższy, bo równy 0,3 pp., wzrost.

Program 500+ cenniejszy niż nauka

Bazując na danych Banku Światowego, oceniającego PKB Polski w 2020 roku na 596 mld dol., można przyjąć, że inwestycje związane z nauką kosztowały podatników 8,3 mld dol., czyli ok. 33 mld zł – wylicza Obserwator Gospodarczy. Jak zauważono, większą sumę pochłonął nawet program socjalny 500+ (41 mld zł), a czterokrotnie mniej liczna Szwecja pokonała nas o dwie długości, i to ze sporym okładem (18,9 mld dol.). Bo nie dość, że ma wyższe PKB, to inwestuje z niego aż 3,5 proc.

Co jednak nawet bardziej znamienne, to fakt, jak państwowe wydatki na R&D przedstawiają się w obliczu sektora prywatnego – a tutaj dochodzi wręcz do deklasacji. Według danych przedstawionych przez NASDAQ, sam jeden Facebook (ob. Meta) wyciągnął z kieszeni 18,5 mld dol., a jest ostatnim z topowej siódemki.

Po 18,8 mld dol. zainwestowali w R&D Samsung oraz Apple, a 19,3 mld dol. – Microsoft. Idąc dalej, nieznacznie ponad 22 mld dol. rzucił Huawei, a jeszcze więcej, bo 27,6 mld dol., spółka Alphabet, właściciel marki Google. Przy czym wszystkie te wyniki nawet nie stały obok 42,7 mld dol. Amazonu, który to ostatecznie zawstydza nie tylko Polskę, ale dużą część Europy. Razem wziętą.

