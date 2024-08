Pijesz tak alkohol? Ma to na Ciebie ogromny wpływ

Picie alkoholu ma zdecydowany wpływ na nasze zachowanie. Oczywiście wiele zależy od ilości spożytego przez nas trunku. Ale okazuje się także, że znaczenie ma także towarzystwo w jakim go pijemy. Teraz wiemy dlaczego.

Nie trzeba pić alkoholu, by spotkać się z pewnym trendem w ludzkim zachowaniu. Widać to nawet w filmach czy książkach, które przecież są odbiciem naszych zachowań (choć często bardzo nieidealnym, ale to temat na inny tekst). Chodzi o różnicę w piciu "procentów" w towarzystwie oraz samotnie. Ten pierwszy układ może kojarzyć się z wesołą biesiadą i radością. Drugi może być raczej kojarzony z “zapijaniem smutków”. Teraz naukowcy z USA odkryli z czego wynikają takie zachowania.

Muszki jak ludzie

Badacze przyjrzeli się muszkom owocowym, które pomimo bezdyskusyjnych różnic wobec nas mają też wbrew pozorom całkiem wiele podobnych do ludzi genów. A co najważniejsze w tym przypadku, pod wieloma względami podobnie reagują na alkoholowe upojenie. Gdy owady były samotnie pod wpływem alkoholu niewiele się ruszały. Ale już w przypadku grupy ich ruchliwość ogromnie wzrasta. Aby zrozumieć ten proces zespół z USA przyjrzał się dopaminie, która jest odpowiedzialna za odczuwanie przyjemności, ale też uczestniczy w rozwoju uzależnień.

Okazało się, że muszki z wyższym poziomem dopaminy reagowały jeszcze bardziej żywiołowo będąc pod wpływem w grupie niż ich zwykłe odpowiedniki. W przypadku samotności zmian nie odnotowano. Ale to wciąż było za mało dla badaczy – postanowili więc sprawdzić które receptory w mózgach biorą udział w tych reakcjach. Kluczowy okazał się ten o nazwie D1.

Co ważne, jest on także związany z uzależnieniem od alkoholu u ludzi. Z tego też powodu amerykański zespół chce prowadzić dalsze prace w tym temacie. Lepsze zrozumienie całego procesu może być bowiem bardzo przydatne nawet do terapii uzależnienia od alkoholu. Stąd też badacze chcą w szczególności przyjrzeć się receptorowi dopaminowemu D1 oraz jego roli w sytuacjach związanych zarówno ze spożyciem napojów “procentowych”, relacjami społecznymi, jak i rozwojem uzależnienia.

