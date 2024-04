Nosisz tak jeansy? Natychmiast przestań – ostrzegają naukowcy

Naukowcy z Guangdong University of Technology alarmują! Popularne jeansy mają być teraz zagrożeniem dla środowiska. Wszystko przez spory ślad węglowy, który powstaje przy ich wytworzeniu.

Charakterystyczne niebieskie spodnie według naukowców kosztują nas nawet 2,5 kg CO2. To tyle co przejazd 6,4 km samochodem benzynowym – wskazuje Daily Mail. Na pocieszenie można stwierdzić, że zawsze można było właśnie tyle przejechać autem do sklepu po zakup nowych jeansów. Ale czy jest na to jakieś rozwiązanie?

Ile razy nosić jeansy?

Naukowcy z Guangdong University of Technology przeanalizowali cykl życia pary jeansów Levi's od uprawy bawełny do ich ostatecznej utylizacji. Okazało się, że niektóre spodnie tego typu były noszone tylko siedem razy po czym trafiały do kosza.

Naukowcy odkryli, że podczas całego cyklu życia produktu, jeansy typu fast fashion (kupowane na fali trendów, krótko noszone) miały o 95-99 procent większy ślad węglowy niż ich tradycyjne odpowiedniki, które są noszone średnio 120 razy. W tym pierwszym przypadku spory wpływ na wynik miał także przyspieszony transport “modnych” towarów, które muszą załapać się na trend.

Second handy są ekologiczne

Naukowcy szacują przy tym, że para jeansów wyprodukowanych na tradycyjny rynek mody wytwarza 0,22 kg CO2. Co ciekawe, według badania na który powołuje się Daily Mail, 48% tego całkowitego śladu węglowego jest spowodowane praniem, suszeniem i prasowaniem tych spodni po zakupie.

W przeciwieństwie do tradycyjnej formuły, zdecydowana większość emisji w szybkiej modzie pochodzi z produkcji jeansów i włókien, co stanowi 70 procent całkowitej emisji. Pozostałe emisje są w dużej mierze generowane przez transport.

Uważa się, że przemysł modowy wytwarza 10 procent wszystkich globalnych emisji i około 92 milionów ton odpadów każdego roku. Badanie wykazało jednak, że kupowanie odzieży w sklepach offline z używanymi ubraniami zmniejszyło emisję dwutlenku węgla z pary jeansów o 90 procent.

