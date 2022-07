Masz drona? Pojawią się zmiany w sposobie latania

Wielka Brytania zatwierdziła projekt powstanie autostrady dla dronów. W ciągu najbliższych dwóch lat powstanie specjalny korytarz, który połączy wiele ważnych miast.

Nie da się ukryć, że w ostatnich latach drony drastycznie zyskują na popularności. Korzysta już nich nie tylko wojsko, lecz również profesjonalni filmowcy. Drony cieszą się coraz większą popularnością również wśród osób prywatnych. Technologią tą zaczynają interesować się też duże firmy dostawcze.

Dronostrada w Wielkiej Brytanii

W związku z coraz większą liczbą dronów, Wielka Brytania zaakceptowała projekt powstania autostrady, po której te urządzenia będą mogły się poruszać. Wstępne plany pokazują, że będzie to najdłuższa przestrzeń dla dronów na świecie. Będzie rozciągać się na około 265 kilometrów i połączy Reading, Oksford, Milton Keynes, Cambridge, Coventry i Rugby. Korytarz zostanie zbudowany i rozwinięty w ciągu najbliższych dwóch lat, z planami przedłużenia go aż do Ipswich i Southampton.

Tutaj może pojawić się bardzo zasadne pytanie, po co taki korytarz, skoro zasięg dronów jest ograniczony? W przypadku tego projektu, nie będzie takiej potrzeby, by operator cały czas sterował dronem podczas podróży. Firma Altitude Angel dostarczy swoją technologię do zarządzania ruchem dronów o nazwie Unified Traffic Management (UTM), która pozwoli na automatyczne sterowanie ruchem.

W cały projekt jest też zaangażowana brytyjskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne BT. Będzie ono odpowiedzialne za system komunikacji między dronami.

