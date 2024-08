Nietrzeźwi kierowcy zmorą polskich dróg. Tam jest najgorzej

Nietrzeźwi kierowcy wciąż są zmorą polskich dróg. Co roku powodują około 1500 wypadków. W jakich województwach jest najgorzej?

Nietrzeźwy kierowca to taki, który ma co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi. Pomimo wielu kampanii, próśb i coraz wyższych kar, w Polsce wciąż takich nie brakuje. W 2022 roku uczestniczyli oni aż w 1415 wypadkach. Są województwa, które są pod tym względem szczególnie niebezpieczne.

Nietrzeźwi kierowcy w Polsce

Eksperci z firmy Unilink wzięli dane z lat 2020-2022 i je uśrednili, prezentując w ten sposób liczbę wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców w poszczególnych województwach. Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że pierwsze miejsce zajmuje mazowieckie, co wynika głównie z jego rozmiaru, a raczej liczby mieszkańców.

woj. dolnośląskie - 100

woj. kujawsko-pomorskie - 56

woj. lubelskie - 99

woj. lubuskie - 40

woj. łódzkie - 145

woj. małopolskie - 162

woj. mazowieckie - 227

woj. opolskie - 38

woj. podkarpackie - 69

woj. podlaskie - 37

woj. pomorskie - 115

woj. śląskie - 123

woj. świętokrzyskie - 60

woj. warmińsko-mazurskie - 99

woj. wielkopolskie - 132

woj. zachodniopomorskie - 57

Nieco inaczej sytuacja się prezentuje, gdy pod uwagę weźmiemy właśnie liczbę mieszkańców, a konkretnie na każde 100 tys. osób w wieku co najmniej 20 lat. W takiej sytuacji najgorzej wypada woj. warmińsko-mazurskie. Drugiej miejsce zajmuje woj. łódzkie.

Zobacz: Nie masz elektryka? Zrobią z ciebie kierowcę gorszego sortu

Zobacz: Gigant motoryzacji otwiera biznes w Polsce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Unilink