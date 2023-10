Unia weźmie się za gniazdka? Tego już nie podłączysz

Wkrótce ładowanie samochodów elektrycznych z domowego gniazdka może być niedozwolone. Pierwszy z europejskich krajów wprowadza tego typu zakaz.

Jedną z niekwestionowanych zalet samochodów elektrycznych jest możliwość ładowania ich w nocy, z domowego gniazdka. Już wkrótce może to być niedozwolone. Jeden z europejskich krajów wprowadza taki zakaz i prawdopodobnie przeciera szlaki dla reszty Starego Kontynentu, a być może też i świata — informuje Rzeczpospolita.

Ładowanie elektryków z domowego gniazdka

Tym państwem jest Norwegia, która jest europejskim liderem elektromobilności. Aż 80 proc. nowo zakupionych samochodów w kraju wikingów to właśnie modele elektryczne. Tymczasem najnowsza norma NEK 400 zakazuje ładowania tego rodzaju aut z domowych gniazdek. Niedozwolone jest podłączanie stacji ładowania lub samochodu bezpośrednio do gniazdka. Jedyna możliwość to instalacja w domu specjalnej stacji ładowania.

Norweski rząd twierdzi, że w nowej normie chodzi o bezpieczeństwo. Standardowe gniazdka nie wytrzymują tak dużych obciążeń, jak dedykowane stacje ładowania, a rosnąca liczba elektryków może być dużym obciążeniem dla infrastruktury. W skrajnych przypadkach nocne ładowanie samochodu może doprowadzić do przegrzania instalacji, a nawet pożaru.

Jest duża szansa, że Norwegia jest dopiero pierwszym krajem, który wprowadza tego typu zakaz. Rosnąca popularność elektryków może doprowadzić do podobnych przepisów także w innych państwach. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości tematem zajmie się też Unia Europejska i wprowadzi stosowne przepisy dla wszystkich swoich państw członkowskich, w tym także Polski.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Rzeczpospolita, oprac. własne