Znaleziono intrygującą planetę. Idealna dla wiecznych imprezowiczów

Marzyłeś kiedyś, by “ten” dzień lub wieczór nigdy się nie kończył? Astronomowie korzystający z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba znaleźli właśnie planetę, na której jest to możliwe. W bardzo dosłownym znaczeniu. Problemem może być tylko "gorąca" atmosfera.

WASP-39b to gigantyczna planeta o średnicy 1,3 razy większej niż Jowisz, ale o masie podobnej do Saturna. Choć mamy do niej spory kawałek, bo gwiazda wokół której krąży jest oddalona od Ziemi o około 700 lat świetlnych, to właśnie połączenie tego obiektu z lokalnym słońcem sprawia, że przyciągnął uwagę naukowców. Ta “Osa” (od angielskiego “Wasp”) jest bowiem zablokowana pływowo. To zjawisko, które możemy znać chociażby z duetu Ziemia-Księżyc, gdzie ten drugi jest zawsze obrócony do nas tą samą stroną. Dość blisko takiego stanu jest także Wenus i Słońce. Teraz do tego grona dołączyła WASP-39b i jej gwiazda. Jej obserwacja dała wiele ciekawych informacji.

Chłodny poranek i gorący wieczór

Poza faktem, że jedna strona tej planety jest zawsze wystawiona na działanie gwiazdy, podczas gdy druga jest zawsze spowita ciemnością, naukowcy ustalili także różnicę temperatur między wiecznym porankiem i wieczorem. Zapnijcie lepiej pasy, bo okazuje się, że jest to aż około 200 stopni Celsjusza! Ale rano też nie jest zbyt chłodno, bo według wykonanych pomiarów ma tam być nawet 600 stopni na plusie! – donosi portal ScienceDaily.

To oczywiście nie jedyne odkrycia astronomów. Dzięki obserwacji za pomocą spektrografu Webba NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph), znaleziono również dowody na różną pokrywę chmur między tymi dwoma miejscami na korzyść wieczora, gdzie jest ona mniejsza. Z kolei dzięki modelowaniu pozyskanych wyników udało się odnaleźć winnego tych wielkich różnic temperatury między “wieczorem” i “porankiem”. Odpowiada za niego krążenie gazu wokół tej egzoplanety. Przemieszcza się on podczas obrotu “Osy” wokół jej gwiazdy. Duża różnica temperatur sugeruje także duże różnice ciśnienia, a to z kolei może przełożyć się na ekstremalną prędkość wiatru.

Warto też dodać, że opracowana w przypadku egzoplanety WASP-39b metoda będzie teraz stosowana także do przyglądania się innym obiektom przypominającym Jowisza oraz podobną blokadą pływową. Sama “Osa” to jeden z pierwszych obiektów badanych przez Teleskop Webb’a, który swoja pierwszą publikację pokazał światu prawie dokładnie dwa lata temu. Z okazji rocznicy NASA oraz ESA przygotowały wyjątkową fotografię wykonaną teraz przez ten sprzęt. Niezwykłe spotkanie galaktyk nadało im wyjątkowy kształt pingwina i jaja.

Źródło zdjęć: NASA, ESA, CSA, R. Crawford (STScI)

Źródło tekstu: Science Daily