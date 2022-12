Księżyc jak buchający wulkan. NASA publikuje fenomenalne zdjęcie

Bezzałogowa sonda kosmiczna Juno uchwyciła niesamowite zdjęcie jednego z księżyców Jowisza. Fotografia zapiera dech w piersiach.

Sonda kosmiczna Juno już w 2016 roku znalazł się koło Jowisza. Od tamtej pory niezmiennie służy naukowcom z NASA do badania największej planety w naszym układzie słonecznym, dostarczając kluczowe dane. Jednak w ostatnim czasie misja nie skupia się na samej planecie, a na jej księżycach. Dzięki temu mamy okazję oglądać niesamowite zdjęcia.

Przepiękne zdjęcie księżyca Io

Juno uchwyciła na zdjęciach jeden z księżyców Jowisza. Chodzi o Io, który jest prawdopodobnie najbardziej aktywnym wulkanicznie miejscem w naszym układzie słonecznym. Fotografię udało się uchwycić z odległości około 80 tys. km dzięki kamerze JIRAM (Jovian Infrared Auroral Mapper). To jednak dopiero początek, bo w planach są kolejne, jeszcze dokładniejsze zdjęcia.

W sumie Juno kilkukrotnie przelatywał w okolicach Io, przy czym najbliżej znajdował się tego księżyca w dniu 15 grudnia. Wtedy też odległość wynosiła około 1,5 tys. km, co było najlepszą okazję do wykonania kolejnych zdjęć. Te na razie nie zostały opublikowane przez NASA, ale kosmiczna agencja obiecała, że niedługo pokaże je światu. To, co możemy dzisiaj oglądać, to zaledwie zapowiedź czegoś o wiele lepszego.

Nie wiemy, kiedy zobaczymy nowe zdjęcia. Dzisiejsze zostało uchwycone w lipcu tego roku, więc skoro lepsze zostały zrobione kilka dni temu, to może minąć trochę czasu, zanim zostaną upublicznione.

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: ExtremeTech