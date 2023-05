Deszcz meteorytów. Oberwał prywatny dom

Meteoryt uderzył w dach domu i wylądował w jednym z pomieszczeń. Mieszkańcy musieli zostać przebadani.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (8 maja) około godziny 13:00 czasu lokalnego w miasteczku Hopewell Township w stanie New Jersey. Przez dach jednego z domów przebił się sporych rozmiarów kamień. Meteoryt wylądował w sypialni mężczyzny. Chociaż domownicy w tym czasie znajdowali się w domu, to na szczęście nikt nie ucierpiał.

Meteoryt przebił się przez dach

Meteoryt przebił się przez dach, uderzył o podłogę, od której się odbił i uderzył jeszcze w sufit. Dopiero po takim rykoszecie wylądował na ziemi. Na miejsce zdarzenia zostały wezwane odpowiednie służby.

Konieczne było przebadanie domowników pod kątem radioaktywności. Sprawdzono też, czy w domu nie znajdowały się inne kawałki kosmicznej skały. Policja Hopewell Township poinformowała, że skontaktowali się z kilkoma innymi agencjami w celu uzyskania pomocy w pozytywnej identyfikacji obiektu i zabezpieczeniu mieszkańców oraz obiektu.

Skała miała rozmiar około 10 na 15 centymetrów. Prawdopodobnie była częścią deszczu meteorytów Eta Aquarid, który kilka dni temu przeleciał w okolicach Ziemi. Zazwyczaj pozostałości Komety Halleya ulegają spaleniu w atmosferze naszej planety, ale czasami fragmenty lądują na Ziemi. Na szczęście w większości przypadków nie trafiają w miejsca zamieszkałe. Dzieje się to średnio 5-6 razy na rok.

Źródło zdjęć: Policja Hopewell Township

Źródło tekstu: Space.com