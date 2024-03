Rozczarowanie na Marsie. Nasze wyobrażenie prysło jak bańka

Nowe badanie sugeruje, że "mokra epoka" w dziejach Marsa mogła być zbyt krótka, by rozwinęły się tam bardziej złożone organizmy.

Od kilku lat mówi się z coraz większą pewnością o historii Marsa, w której zamiast pustyni mamy planetę z ciekłą wodą. Co więcej, naukowcy mają nadzieję, że nawet teraz pod powierzchnią Marsa znajdziemy więcej śladów tej epoki. Dotychczas sądzono, że obecność wody w ciekłym stanie mogła doprowadzić do wykształcenia się bardziej złożonych organizmów niż drobnoustroje. Jednak najnowsze badania poddają to pod wątpliwość.

Jednak nie było złożonego życia na Marsie?

Najnowsze badania sugerują, że woda w stanie ciekłym mogła występować na Marsie dużo krócej, niż sądzono. Pierwotne przekonanie wzięło się z analizy ukształtowania terenu na Czerwonej Planety. Podejrzewano, że wąwozy zostały wyżłobione przez nurt wody, jednak przyczyna może być zupełnie inna.

Wspomniane wyżłobienia miałyby być tworzone nie przez wodę, lecz w wyniku odparowywania tzw. "suchego lodu", czyli dwutlenku węgla w stanie stałym. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Utrechcie pod przewodnictwem Lonneke Roeolfsa w artykule, który został opublikowany na łamach czasopisma Nature.

Roelofs, L., Conway, S.J., de Haas, T. et al. How, when and where current mass flows in Martian gullies are driven by CO2 sublimation. Commun Earth Environ 5, 125 (2024). https://doi.org/10.1038/s43247-024-01298-7

Sam autor badania wyjaśnił, że atmosfera Marsa składa się w 95% z dwutlenku węgla. Zimą na Marsie temperatury spadają poniżej minus 120 stopni Celsjusza, czyli są wystarczająco niskie, aby zamrozić dwutlenek węgla w marsjańskiej atmosferze. Podczas zamarzania gazowy dwutlenek węgla może zmienić się bezpośrednio w lód z dwutlenku węgla, całkowicie pomijając pośrednią fazę ciekłą.

Kiedy wraz z marsjańską wiosną nadejdą wyższe temperatury, lód z dwutlenku węgla może powrócić do postaci gazowej w procesie sublimacji. Ze względu na niskie ciśnienie może to prowadzić do eksplozji.

