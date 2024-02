Mars. Ingenuity spoczął na Wzgórzach Valinoru

W NASA pracuje sporo fanów literatury Tolkiena. Wybrali ciekawą nazwę dla miejsca ostatniego lotu helikoptera Ingenuity.

Helikopter Ingenuity towarzyszył łazikowi marsjańskiemu od 18 lutego 2021 do 18 stycznia 2024 roku i wykonał łącznie 72 loty. Naukowcy z NASA pogodzili się już z tym, że urządzenie nie wróci do badań na Czerwonej Planecie. Miejsce, w którym zakończył się ostatni lot Ingenuity nazwali „Wzgórzami Valinoru”.

Obraz powyżej został złożony z sześciu obrazów z „podkręconymi” kolorami, zarejestrowanych przez łazik Perseverance z odległości 450 metrów. Bliżej środka można zauważyć mały obiekt. To właśnie helikopter Ingenuity. Świeżo przyjęta nazwa terenu zaś nawiązuje do kraju wiecznego azylu i odpoczynku, w którym nigdy nie było zła. Niektórzy znawcy są zdania, że to tolkienowska wersja nieba. Marsjańska równina jest jednak tak nudna, że Ingenuity miał problem z określeniem pozycji, bo zabrakło jakiegokolwiek charakterystycznego punktu.

Ingenuity był pierwszym latającym urządzeniem, używanym na innej planecie. Helikopter miał odbyć 5 lotów, ale szybko okazało się, że to doskonały zwiadowca dla łazika Perseverance. Możemy być pewni, że kolejne urządzenia badawcze NASA również będą miały na wyposażeniu taki sprzęt.

Ingenuity już nie poleci

Ingenuity jest zasadniczo w dobrej formie poza jednym detalem. Jego cień widać na zdjęciu powyżej – to wyszczerbiona łopata śmigła. Uszkodzenie mechaniczne nie pozwala na prawidłowy lot. Jednak puki Ingenuity jest w zasięgu Perseverance, może przesyłać dane diagnostyczne do późniejszego wykorzystania.

Perseverance zaś rusza dalej w samotności. Priorytetem łazika jest nadal badanie planety i zbieranie próbek. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i Biały Dom nie obetnie budżetu NASA, w kolejnej dekadzie te próbki przybędą na Ziemię.

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: NASA, Space.com