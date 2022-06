Kanibalizm? W kosmosie to całkiem normalne

Jowisz składa się praktycznie wyłącznie z z wodoru i helu. Można jednak na jego powierzchni znaleźć ślady różnych metali. Według naukowców jest tak ze względu na to, że gazowy olbrzym w przeszłości pochłonął inne, mniejsze planety.

Ludzkość tak właściwie dopiero zaczyna swoją przygodę badania kosmosu. Nadal powstaje więcej pytań niż jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi. Wiele pojęć nadal pozostaje w sferze domysłów i hipotez. Jednym z najbardziej zagadkowych ciał niebieskich w naszym otoczeniu jest Jowisz, który jest największą planetą w Układzie Słonecznym. Bardzo możliwe, że naukowcy znaleźli odpowiedź na bardzo nurtujące pytanie odnoszące się do gazowego olbrzyma. Skąd na Jowiszu wzięły się ślady metali? Nowe badania wskazały, że zawartość i rozmieszczenie metali na Jowiszu oznacza, że ​​w młodości planeta zjadła wiele planetozymali skalistych, co czyni z niego kanibala.

Odkąd w 2016 do Jowisza dotarła sonda Juno, nasza wiedza o tej planecie znacznie się zwiększyła. Jednym z badań prowadzonych przez sztucznego satelitę jest Gravity Science, celem eksperymentu jest zbadanie pola grawitacyjnego Jowisza. Dane pozyskane przez sondę zostały wykorzystane przez naukowców pod wodzą Yamili Miguel, profesor astrofizyki z Holenderskiego Instytutu Badań Kosmicznych. Wnioski zebrane przez jej zespół zostały opublikowane na łamach Astronomy and Astrophysics.

Jowisz to kanibal?

Badanie pola grawitacyjnego Jowisza, pozwoliło poniekąd dowiedzieć się, co kryje się pod gęstymi chmurami planety. Okazuje się, że znajduje się tam bardzo dużo materiału skalnego. Co więcej, analiza ich zawartości wykazała, że są one bardzo bogate w metale ciężkie, co sugeruje, że pochodzą od planetozymali. W takim razie, Jowisz w musiał w czasach swojej ewolucji pochłonąć wiele zalążków planet.

Naukowcy odkryli, że atmosfera Jowisza nie jest tak jednorodna, jak wcześniej sądzono. W pobliżu centrum planety znajduje się więcej metali niż w innych warstwach. W sumie materiał skalny Jowisza ma od 11 do 30 mas Ziemi. To odkrycie może mieć wpływ na nasze dotychczasowe rozumowanie o tym, jak tworzyły się Układ Słoneczny.

